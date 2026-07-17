Tribünde Salah sesleri

Beşiktaş taraftarı, Leandro Trossard'ın imza törenine büyük ilgi gösterdi. İş günü olmasına ve yoğun trafiğe rağmen yaklaşık 15 bin kişi tribündeki yerini alırken Tüpraş Stadı'nda büyük coşku yaşandı. Taraftarlar Başkan Serdal Adalı'nın konuşması sırasında "Ya Allah, Bismillah. Mohamed Salah" şeklinde tezahürat yaptı. Siyah-beyazlılarda bundan önce en son olarak Orkun Kökçü'ye, öncesinde de teknik direktör Sergen Yalçın'a statta imza töreni düzenlenmişti.

İLK MAÇTA YOK, RÖVANŞTA VAR

Belçika ile birlikte Dünya Kupası'nda mücadele eden Leandro Trossard, dünkü imza törenin ardından tatile çıkacak. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın, Midtjylland ile 23 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında olmayacak. Ancak 30 Temmuz'daki rövanşta takımdaki yerini alacak.