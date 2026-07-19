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Giriş Tarihi: 19.07.2026

Beşiktaş’tan asrın transferi

Mısırlı yıldız, toplamda 12 milyon Euro’ya ikna oldu. 2 yıllık kontratın finali için taraflar birkaç güne bir araya gelecek

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’tan asrın transferi
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Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kartal, Mısırlı sağ kanatla yaptığı görüşmelerde 2 yıllık kontrat üzerinden kesin anlaşma sağladı. Salah ile bonuslarla birlikte 12 milyon Euro yıllık ücret üzerinden el sıkışıldı. İşe son noktayı koyacak isim olan başkan Serdal Adalı, 34 yaşındaki yıldızla yüz yüze görüşecek.

BAŞKAN GERİ ADIM ATMADI
Başkan Adalı'nın yöneticileriyle birlikte hafta içerisinde belirlenecek yerde görüşme yapacağı kaydedildi. Salah'ın milli takımdan arkadaşlarıyla Yunanistan'ın Atina şehrinde olduğu aktarıldı. Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı ile boy gösteren 34 yaşındaki futbolcunun menajerinin çıkan haberleri fırsat bilerek 17 milyon Euro'yu bulan talebini kabul etmeyen siyah-beyazlılar geri adım atmadı. Son detaylar görüşülürken Beşiktaş işi uzatmadan imza atma peşinde.

ADALI: HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN
Beşiktaş Teknik Direktörü Serdal Adalı, yaptığı açıklamada görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Henüz bitmiş bir transfer yok. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi, astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah'ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş'ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun" ifadelerini kullandı.

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#SERDAL ADALI #MOHAMED SALAH #DÜNYA KUPASI #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş’tan asrın transferi
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