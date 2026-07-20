Salah’ta menajer oyunu

Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde tam mutlu sona ulaşırken büyük bir pürüzle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlılar, oyuncu cephesiyle yaptığı görüşmelerde 2 yıllık kontrat ve sezon başına toplam 12 milyon Euro'luk paket için el sıkıştı. Prensipte yapılan bu anlaşmanın ardından, taraftarlar heyecana kapıldı. Ama birkaç saat sonra futbolcunun menajerinden gelen mesajla işler büyük oranda değişti. Salah'ın temsilcisi, prensip anlaşmasının dışına çıkarak ek komisyon talebinde bulundu.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPACAKLAR

Bu talep 5-6 milyon Euro'luk maliyet artışı getirirken siyah-beyazlıların anlaşmanın içinde kalmakta kararlı olduğu belirtildi. Oyuncu cephesinden ek taleplerini geri çekmesi istenirken siyah-beyazlı kurmayların, Salah'la bire bir görüşme planı yaptığı öğrenildi. Salah'ın avukatı, İstanbul'daki pazarlıkların ardından Türkiye'den ayrılırken "Bir iki gün içerisinde anlaşmayı kağıda dökmek için görüşürüz" mesajını iletmişti. Şimdi gözler Salah'tan gelecek cevapta.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Salah konusunda yaşanan olumsuz gelişmenin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan açıklama geldi. Adalı, "Medyada Salah'la anlaştığımız haberi çıkar çıkmaz oyuncunun menajeri, mali taleplerini gündeme getirdi ve komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir şekilde kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu zannetmiyoruz" dedi. Başkan Adalı, söz konusu transferde başka menajerler olduğu iddialarını ise "Sadece Ramy Abbas ile görüşüyoruz" sözleriyle yalanladı.