Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Salah’ta menajer oyunu
Giriş Tarihi: 20.07.2026

Salah’ta menajer oyunu

Taraflar bonuslarla birlikte 12 milyon Euro’ya el sıkıştı. Tam “İş bitti” derken menajeri, alacağı komisyon için fahiş rakamlar talep etti. Bu gelişmeyle birlikte yapılan anlaşma askıda kaldı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Salah’ta menajer oyunu
  • ABONE OL

Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde tam mutlu sona ulaşırken büyük bir pürüzle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlılar, oyuncu cephesiyle yaptığı görüşmelerde 2 yıllık kontrat ve sezon başına toplam 12 milyon Euro'luk paket için el sıkıştı. Prensipte yapılan bu anlaşmanın ardından, taraftarlar heyecana kapıldı. Ama birkaç saat sonra futbolcunun menajerinden gelen mesajla işler büyük oranda değişti. Salah'ın temsilcisi, prensip anlaşmasının dışına çıkarak ek komisyon talebinde bulundu.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPACAKLAR
Bu talep 5-6 milyon Euro'luk maliyet artışı getirirken siyah-beyazlıların anlaşmanın içinde kalmakta kararlı olduğu belirtildi. Oyuncu cephesinden ek taleplerini geri çekmesi istenirken siyah-beyazlı kurmayların, Salah'la bire bir görüşme planı yaptığı öğrenildi. Salah'ın avukatı, İstanbul'daki pazarlıkların ardından Türkiye'den ayrılırken "Bir iki gün içerisinde anlaşmayı kağıda dökmek için görüşürüz" mesajını iletmişti. Şimdi gözler Salah'tan gelecek cevapta.

ASLA KABUL EDİLEMEZ
Salah konusunda yaşanan olumsuz gelişmenin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan açıklama geldi. Adalı, "Medyada Salah'la anlaştığımız haberi çıkar çıkmaz oyuncunun menajeri, mali taleplerini gündeme getirdi ve komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir şekilde kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu zannetmiyoruz" dedi. Başkan Adalı, söz konusu transferde başka menajerler olduğu iddialarını ise "Sadece Ramy Abbas ile görüşüyoruz" sözleriyle yalanladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BEŞİKTAŞ #MOHAMED SALAH #SERDAL ADALI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Salah’ta menajer oyunu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA