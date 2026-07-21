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Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:07

Beşiktaş, kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Trossard kararı...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş, karşılaşmalar öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard ise kadroda yer almadı.

Beşiktaş, kadrosunu UEFA’ya bildirdi! Trossard kararı...
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2.eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleler öncesinde siyah-beyazlılar, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Yeni transferlerden Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara ve Salih Özcan listede yer alırken, Kartal'ın Arsenal'dan renklerine bağladığı Leandro Trossard kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.

Defans: Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.

Orta Saha: Orkun Kökçü, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı.

Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Beşiktaş, kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Trossard kararı...
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