Trossard riske edilmedi Avrupa kadrosuna alınmadı

Beşiktaş
, yeni sezonun ilk resmi maçına yarın Midtjylland karşısında çıkacak. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında karşılaşacağı rakibine karşı yeni transferlerden Leandro Trossard
yer almayacak. Dünya Kupası'nda Belçika ile çeyrek final gören 31 yaşındaki yıldızın yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye ihtiyacı olduğu ve kas sakatlığı yaşamasının önüne geçilmesi için bu turda görevlendirilmeyeceği aktarıldı. Siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği listede geçtiğimiz sezon Hull City'de kiralık oynayan ve Dünya Kupası'nda Bosna Hersek kadrosunda bulunan Amir Hadziahmetovic ile takımdan ayrılması beklenen Felix Uduokhai yer alıyor. Beşiktaş'ın yeni sezonda kaleyi teslim edeceği Alexander Nübel, siyahbeyazlı forma altında ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kartal'ın deneyimli eldiveni, Midtjylland karşısında kaleyi teslim alacak ve siftah yapacak.