Zorlu sevda!

Beşiktaş'ın Mohamed Salah ile yaptığı görüşmeler birkaç günlük durağanlığın ardından yeniden hareketlendi. Neredeyse tüm dünyanın merak ettiği süreçte adeta satranç oynanıyor. Siyah-beyazlılar, Salah ile 12 milyon Euro yıllık ücret ve 2 sezonluk sözleşme üzerinden anlaşmaya varmıştı ancak menajer engeline takılmıştı. Başkan Serdal Adalı, yüzde 15'lik ücreti, 7,5 milyon Euro'ya karşılık gelen yüzde 35'e çıkaran menajer Ramy Abbas'a bu rakamı veremeyeceklerini iletti. Bunun üzerine yapılan görüşmelerde Abbas talep ettiği rakamı 5 milyon Euro'ya düşürdü. Beşiktaş da teklifini revize etti. Abbas'ın son yapılan öneriyi kabul etmesi bekleniyor ancak iş bununla da bitmiyor. 34 yaşındaki sağ kanadın maaş ve başarı bonusu konusunda sorun yok.

SON 10 YILIN FORMA SATIŞ REKORU HEDEFLENİYOR

Buna karşın sözleşmede imaj hakları, forma satışı üzerinden pay maddesi gibi önemli detaylar bulunuyor. Kartal, Salah ile birlikte son 10 yılın forma satış rekorunu kırmayı hedefliyor. Bunun da kulübe ciddi bir katkısı olacağı düşünülüyor. Bu noktada Salah cephesiyle forma satış gelirinin payı üzerinden bir takım pazarlıklar yapılıyor. İmaj hakları, reklam anlaşmaları gibi önemli detaylar da masada yer alıyor. Bu nedenle Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'ın kendi ücretini kabul etse de diğer maddelerin üzerine birkaç gün daha görüşme olması işin hafta başında neticeye varması bekleniyor. Taraftara Salah hediyesi vermek isteyen Beşiktaş cephesi son yapılan revize teklife olumlu geri dönüş almayı umut ediyor.

KARAR SIRASI ONLARDA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah transferinde gelinen son durumu şu sözlerle açıkladı: "Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle görüşüyoruz. İlk temaslardan bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip, son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır. Kendilerinden kısa süre içinde yanıt vermelerini istedik."