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Giriş Tarihi: 27.07.2026 16:45

Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı!

Corendon Alanyaspor, forvet oyuncusu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiğini duyurdu.

İHA
Alanyaspor’da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı!
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Alanyaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor. Turuncu-yeşilli ekip, Güven Yalçın ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Güven Yalçın'ın sözleşmesi, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Güven Yalçın'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor kadrosuna katılan 27 yaşındaki futbolcu, turuncu-yeşilli formayla 34 resmi karşılaşmada görev alırken, 9 gol kaydetti.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#CORENDON ALANYASPOR

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Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı!
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