Beşiktaş’tan stopere iki aday! Ya sambacı ya panzer...

Stoper takviyesi için alternatif isimler üzerinden çalışmaya devam eden Beşiktaş'ta Flamengo'dan Leo Pereira ve Stuttgart'tan Jeff Chabot listenin ilk sırasındaki isimler.

Leo Pereira için Brezilya ekibine ilk olarak 8 milyon Euro teklifle giden siyah-beyazlılar, olumsuz cevap alınca teklifini revize etti ve bonusla birlikte 10 milyon Euro'ya çıkardı. Ancak Brezilya temsilcisi, 30 yaşındaki stoper için 12 milyon Euro transfer bedelinde ısrarcı davrandı.

Pereira, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakarken 3+1 yıllık kontrat için de görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Kartal'ın diğer alternatifi ise Jeff Chabot.

Vincenzo İtaliano'nun isteğiyle Spezia'dan öğrencisi olan Alman stoper için kulübüyle görüşmeler hareketlendi.

28 yaşındaki oyuncunun yeniden İtaliano yönetiminde sahaya çıkmaya sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş bu transferi tek haneli bonservis üzerinden çözmek istiyor.

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Leo Pereira, Flamengo forması ile 2 lig ve 3 Brezilya Kupası kazanırken 2 Copa Libertodores elde ederek kulüp tarihine geçen isimlerden oldu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör