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Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:15 Son Güncelleme: 29.07.2026 11:44

CANLI: Slovenya - Türkiye Milletler Ligi maçı!

Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi (VNL) Çeyrek Finali’nde Slovenya ile karşılaşıyor.

CANLI: Slovenya - Türkiye Milletler Ligi maçı!
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Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi (VNL) Çeyrek Finali'nde Slovenya ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR – 3. SET

Slovenya: 19

TÜRKİYE: 16

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SET SONUÇLARI!

1. SET: Slovenya 25- 21 Türkiye

2. SET: Slovenya 35 - 33 Türkiye

Toplam skor: 2-0

19 Temmuz 2026 tarihinde Voleybol Milletler Ligi'nin Belgrad etabında son maçını İran ile oynayan Türkiye, maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Efeler, bu zafer neticesinde lig sıralamasında 6'ncı sıraya yükselerek finallerde oynama hakkı elde etti.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BELGRAD #FİLENİN EFELERİ #İRAN #SLOVENYA

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CANLI: Slovenya - Türkiye Milletler Ligi maçı!
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