CANLI: Slovenya - Türkiye Milletler Ligi maçı!

Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi (VNL) Çeyrek Finali'nde Slovenya ile karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR – 3. SET
Slovenya: 19
TÜRKİYE: 16
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SET SONUÇLARI!
1. SET: Slovenya 25- 21 Türkiye
2. SET: Slovenya 35 - 33 Türkiye
Toplam skor: 2-0
19 Temmuz 2026 tarihinde Voleybol Milletler Ligi'nin Belgrad etabında son maçını İran ile oynayan Türkiye, maçı 3-1'lik skorla kazandı.
Efeler, bu zafer neticesinde lig sıralamasında 6'ncı sıraya yükselerek finallerde oynama hakkı elde etti.