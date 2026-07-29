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Giriş Tarihi: 29.07.2026

Ya sambacı ya panzer!

Beşiktaş stoper planında artık son düzlüğe geldi. Brezilyalı Leo Pereira için Flamengo’ya 10 milyon Euro önerildi, oyuncuyla el sıkışıldı. B planında ise İtaliano, Alman Chabot’la görüştü, yönetim Stuttgart ile masada

Ogün ŞAHİNOĞLU
Ya sambacı ya panzer!
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Stoper takviyesi için alternatif isimler üzerinden çalışmaya devam eden Beşiktaş'taFlamengo'dan Leo Pereira veStuttgart'tan Jeff Chabot listeninilk sırasındaki isimler. Leo Pereira için Brezilya ekibine ilk olarak 8 milyon Euro teklifle giden siyah-beyazlılar, olumsuz cevap alınca teklifini revize etti ve bonusla birlikte 10 milyon Euro'ya çıkardı. Ancak Brezilya temsilcisi, 30 yaşındaki stoper için 12 milyon Euro transfer bedelinde ısrarcı davrandı. Pereira, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakarken 3+1 yıllıkkontrat için de görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Kartal'ın diğer alternatifi ise Jeff Chabot. Vincenzo İtaliano'nun isteğiyle Spezia'dan öğrencisi olan Alman stoper için kulübüyle görüşmeler hareketlendi. 28 yaşındaki oyuncunun yeniden İtaliano yönetiminde sahaya çıkmaya sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş bu transferi tek haneli bonservis üzerinden çözmek istiyor.

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Leo Pereira, Flamengo forması ile 2 lig ve 3 Brezilya Kupası kazanırken 2 Copa Libertodores elde ederek kulüp tarihine geçen isimlerden oldu.

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#BREZİLYA #FLAMENGO #STUTTGART

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Ya sambacı ya panzer!
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