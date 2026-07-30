F.Bahçe tam gaz rakip Sturm Graz

TALİSCA DEĞİL TURİSCA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Talisca, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda gidiş-dönüş biletini kesen isimoldu. Kadıköy'deki maçın tek golünü serbest vuruştan ağlara gönderen tecrübeli oyuncu dün de 12. dakikada penaltıdanfileleri bulup takımını 3. ElemeTuru'na taşıdı. Forvet yokluğunda bu bölgede etkili olan Talisca, iki maçta attığı iki golle önemlibir başarı yüzdesi yakaladı.

AVRUPA MAÇLARI KOLAY DEĞİL!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 1-0'ın rövanşında 1-1'lik skorla gelen turu şu sözlerle yorumladı: "Maça iyi hazırlanmıştık. Rakibimiz de iyi hazırlanmış. İlk devre çok iyi oynayamadık. Neleri doğru yaptık, neleri eksik yaptık bunları tespit ettik. İkinci yarı bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Gol de yapabilirdik ama ikinciyi bir türlü bulamadık. Avrupa'da böyle maçlaroynamak kolay değil.Sonuçta turu geçmesinibildik. Dersimizi iyi çalışacağız. Gelişmemiz gereken yerler üzerine çalışmalarımız devam edecek. İlk yarınınsonunda Kerem'inkarşı karşıya pozisyonugol olsa belki skorbaşka bir yere gidecekti.İkinci yarıda aynı şekildeİsmail karşı karşıyakaçırdı. Biz gelişmeye devam edeceğiz."

90 DAKİKA HATASIZ&NBSP;OYNADI

İlk karşılaşmada sakatlık riski oluşunca 45 dakika sahada kalan Fenerbahçe'nin yeni transferi Ake dün 90 dakika mücadele etti. Karşılaşmayı pas hatası yapmadan (52/52) tamamladı. Hollandalı stoper maç sonrası, "Ana hedefimiz turu geçmekti. Bunu başardık. Golü bulduk ama sonrasında geri çekilince rakip pozisyonlar üretti. Maçı kendi kendimize zorlaştırdık. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremeyince sonuç böyle oldu" diye konuştu. Defansta Skriniar ile iletişiminin çok iyi olduğunu belirtip, "İnsan olarak kendisiniçok seviyorum. Zaten üst düzeybir oyuncu. Daha önce ona karşıoynamıştım. Maçlar geçtikte dahaiyi bir ikili olacağız" ifadelerini kullandı. Ake dün 4 tehlikeyi engelledi. 7 topu geri kazandı. Girdiği iki mücadelede de topu kaptı. 11 savunma katkısı ile alkış aldı.

ASENSİO'YA TEK DEVRE SABRETTİ

Teknik direktör İsmail Kartal, Polonya'daki rövanşa tek değişiklikle çıktı. Bartuğ yerine Asensio'ya görev verdi. İstanbul'daki karşılaşma öncesi İspanyol oyuncu, Kartal'ın 'hazır değil' açıklamasına sosyal medya hesabından 'hazırım' paylaşımı yapmış, bu durum ikili arasında sorun olduğu yorumlarını beraberinde getirmişti. Polonya'daki basın toplantısında bu konu sorulduğunda tecrübeli çalıştırıcı, "Söylenenlere gülüp geçiyorum. Sorun yok" yanıtını vermişti. Kartal, ikinci yarıya Asensio yerine İsmail Yüksek değişikliği ile çıktı. 30 yaşındaki 10 numara sahada kaldığı sürede 22 kez topla buluşup bunun 5'ini kaybetti. Sadece bir ikili mücadeleye girdi. 18 pasın 15'inde başarılıydı.



TFF'DEN TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura çıkan Fenerbahçe'yi tebrik etti. Yayınlanan mesajda, "Fenerbahçe'yi kutlarız. Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı sarı-lacivertli temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör