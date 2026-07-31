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Giriş Tarihi: 31.07.2026

Mert Günok in Ederson out

Brezilya Milli Takımı forması giyen Ederson’un işi hiç kolay değil. Gornik maçlarında kalesinde devleşen 37 yaşındaki Mert Günok sadece teknik heyetin değil taraftarın da güvenini kazandı

Samet YÜKSEL
Mert Günok in Ederson out
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Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'na yükseldiği gecenin kahramanı Mert Günok oldu. Özellikle yaptığı 5 kritik kurtarış, rakibin umutlarını söndürdüğü gibi sarı-lacivertlilerin tur atlamasında belirleyici rol oynadı. Bu performans geçen sezonözellikle son haftalarda yediği kritikgoller sonrası taraftarın yoğun tepkisinialan Ederson için tehlike çanlarınınçalmasına neden oldu… 32 yaşındaki Brezilya kaleci, Mert'in gerisinde kaldı. Taraftarlar 37 yaşındaki Mert için "Bizim kurtarıcımız,Mert'le devam" yorumları yapmaya başladı. Polonya basını da Mert Günok'u Gornik maçının kahramanı ilan etti. Yapılan yorumlarda, "F.Bahçe'yi dahafazla gol yemekten kurtaran şeyMert Günok'un kurtarışları oldu.Gornik rakip takımın kalecisinigeçemedi" ifadeleri dikkat çekti.

TALİSCA'YA DEV ÖVGÜ!
Forvet yokluğunda üzerine düşeni yapan Talisca, iki Gornik Zabrze karşılaşmasında attığı birer golle takımın Şampiyonlar Ligi'nde 3. Tura yükselmesine katkı verdi. Polonya basınında Brezilyalı için "Merhameti yok" yorumları yaptı.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MERT GÜNOK #TALİSCA #EDERSON

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Mert Günok in Ederson out
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