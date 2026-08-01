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Giriş Tarihi: 1.08.2026

Yine yeniden Alexander Sörloth

Beşiktaş Vlahovic’ten dönüş alamadı, rotasını İspanya’ya kırdı. Norveçli santrfor için başkan Serdal Adalı, Atletico Madrid Başkanı Cerezo ile görüşmeye hazırlanıyor. Schick ve Jackson yönetimin listesindeki diğer adaylar

Ogün ŞAHİNOĞLU
Yine yeniden Alexander Sörloth
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Beşiktaş, golcü transferinde gaza basıyor. Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland engelini sorunsuz atlatan siyah-beyazlılar, şimdi Süper Lig'in başlangıcına kadar santrfor transferini çözmek istiyor. Liste başı Dusan Vlahovic olmaya devam etse de oyuncunun henüz pazarlık masasına oturmaması nedeniyle alternatifler de belirlenmiş durumda. Sırp forveti, teknik direktör İtaliano çok istiyor. Vlahovic ise La Liga ve Premier Lig'den istediği teklifleri bulamadı. Bu arada Kartal'da Alexander Sörloth ile Patrick Schick geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi yine listede. Chelsea'nin 25 yaşındaki santrforu Nicolas Jackson da önerilen isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sörloth için Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile görüşmeye hazırlanıyor. Öte yandan Schick için ise Bayer Leverkusen'in nabzı yoklanacak ve maliyet araştırması yapılacak.

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Yine yeniden Alexander Sörloth
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