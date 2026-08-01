Yine yeniden Alexander Sörloth

Beşiktaş
, golcü transferinde gaza basıyor. Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland engelini sorunsuz atlatan siyah-beyazlılar, şimdi Süper Lig'in başlangıcına kadar santrfor transferini çözmek istiyor. Liste başı Dusan Vlahovic olmaya devam etse de oyuncunun henüz pazarlık masasına oturmaması nedeniyle alternatifler de belirlenmiş durumda. Sırp forveti, teknik direktör İtaliano çok istiyor.
Vlahovic ise La Liga ve Premier Lig'den istediği teklifleri bulamadı. Bu arada Kartal'da Alexander Sörloth
ile Patrick Schick geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi yine listede. Chelsea'nin 25 yaşındaki santrforu Nicolas Jackson da önerilen isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı
, Sörloth için Atletico Madrid
Başkanı Enrique Cerezo ile görüşmeye hazırlanıyor. Öte yandan Schick için ise Bayer Leverkusen'in nabzı yoklanacak ve maliyet araştırması yapılacak.