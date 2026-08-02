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Giriş Tarihi: 2.08.2026 10:13

Erzurumspor FK ile Alanyaspor hazırlık maçında karşılaşacak

Erzurumspor FK, 4 Ağustos Salı günü saat 17.30'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Corendon Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

İHA
Erzurumspor FK ile Alanyaspor hazırlık maçında karşılaşacak
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK'nın 3. etap kamp programı kapsamında 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihlerinde oynamayı planladığı hazırlık maçlarından ilki, rakip takım kaynaklı planlama sorunu nedeniyle iptal edildi. Mavi-beyazlı kulüp, iptal edilen karşılaşmanın ardından yeni hazırlık maçı programını duyurdu.
Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor FK, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Erzurumspor FK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın 1 Ağustos Cumartesi günü oynayacağını daha önce duyurduğumuz hazırlık karşılaşması, rakip takım kaynaklı yaşanan planlama sorunu nedeniyle iptal edilmiştir. Hazırlık programımız kapsamında takımımız 4 Ağustos Salı günü saat 17.30'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 7 No'lu Sahada Corendon Alanyaspor ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecektir" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Erzurumspor FK ile Alanyaspor hazırlık maçında karşılaşacak
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