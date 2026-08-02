Jeff Chabot Beşiktaş’ı bekliyor!

Stoper transferi için Jeff Chabot'u kadrosuna katmayı hedefleyen Beşiktaş
, kulübü Stuttgart
ile görüşmelerini sürdürüyor. Eski öğrencisini yanında görmek isteyen teknik direktör Vincenzo İtaliano
da bu transfer için oldukça istekli. 28 yaşındaki sol stoperin tarafıyla da temasa geçildi. Oyuncunun gelmeyi kabul ettiği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği aktarıldı.
Stuttgart'a ilk etapta 8 milyon Euro öneren Kartal, 12-13 milyon Euro'luk istekle karşılaştı. Siyah-beyazlıların teklifini biraz daha yukarı çıkararak kısa süre içinde işi bitirmeyi hedeflediği belirtildi.