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Giriş Tarihi: 2.08.2026

Jeff Chabot Beşiktaş’ı bekliyor!

Jeff Chabot Beşiktaş’ı bekliyor!
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Stoper transferi için Jeff Chabot'u kadrosuna katmayı hedefleyen Beşiktaş, kulübü Stuttgart ile görüşmelerini sürdürüyor. Eski öğrencisini yanında görmek isteyen teknik direktör Vincenzo İtaliano da bu transfer için oldukça istekli. 28 yaşındaki sol stoperin tarafıyla da temasa geçildi. Oyuncunun gelmeyi kabul ettiği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği aktarıldı. Stuttgart'a ilk etapta 8 milyon Euro öneren Kartal, 12-13 milyon Euro'luk istekle karşılaştı. Siyah-beyazlıların teklifini biraz daha yukarı çıkararak kısa süre içinde işi bitirmeyi hedeflediği belirtildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BEŞİKTAŞ #STUTTGART #VİNCENZO İTALİANO

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Jeff Chabot Beşiktaş’ı bekliyor!
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