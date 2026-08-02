Kartal istiyor Roma direniyor

Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun isteğiyle 15 Ağustos'a kadar sol stoper, orta saha, santrfor ve sağ kanat takviyelerinin büyük bölümünü bitirmek için harekete geçen Beşiktaş'ta yoğun bir çalışma var. Sağ ön için Matias Soule'yi gündemine alan ve şartlarını soran siyah-beyazlılar, Roma'nın 35 milyon Euro'luk beklentisiyle sıkıntıya girmişti. Rakamı çok yüksek bulan yönetim, indirim için Serie A ekibinin tekrar kapısını çaldı. Çizme temsilcisinin 23 yaşındaki oyuncuda tekliflere açık olduğu ancak finansal açıdan zorlukları aşmak için bonservisli satış yapması gerektiği kaydedildi. Bu nedenle kiralama seçeneğine değil bonservis gelirine odaklandı.

YABANCIDA +4 KONTENJANINA UYUYOR

Beşiktaş'ın bu transferden vazgeçmediği ve yapılacak pazarlıklarla fiyatı düşürme çabasında olduğu öğrenildi. Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla rakamın 30 milyon Euro'nun altına çekilmesi için görüşmelerin aralıksız devam ettiği kaydedildi. Alman ekibi Borussia Dortmund'un da yakından ilgilendiği konuşulan 2003 doğumlu Arjantinli yıldızın, bu sezon uygulanacak 10+4'lük yabancı kuralındaki +4 kontenjanına uyması da en büyük avantaj olarak görülüyor. Önümüzdeki hafta içinde Matias Soule ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanabileceği gelen haberler arasında.