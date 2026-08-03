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Giriş Tarihi: 3.08.2026 15:31

Beşiktaş'ta Leandro Trossard ilk antrenmanına çıktı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Leandro Trossard, takımla birlikte idmanına katıldı.

İHA
Beşiktaş’ta Leandro Trossard ilk antrenmanına çıktı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard da ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BJK NEVZAT DEMİR TESİSLERİ #VİNCENZO ITALİANO #LEANDRO TROSSARD #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş'ta Leandro Trossard ilk antrenmanına çıktı
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