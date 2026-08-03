Karar ver artık Dusan Vlahovic

Vincenzo İtaliano'nun aklı Dusan Vlahovic'te. Eski talebesi ile 2 kez görüşen 48 yaşındaki hoca, umudunu koruyor ancak Vlahovic ise Barcelona'yı beklemeye devam ediyor. Golcü yıldız, transfer döneminin ilerleyen bölümünde bu fırsatın ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Ekonomik açıdan Beşiktaş'tan daha iyi bir opsiyonu henüz bulamayan Vlahovic için İtaliano sabırlı olunmasını istedi. Oyuncu, ek süre isterken Beşiktaş ise alternatifleri değerlendirmeye başladı.

BATARYA DOLDU ŞİMDİ ÇALIŞMA VAKTİ

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Leandro Trossard, İstanbul'a geldi. Dünya Kupası'nda Belçika ile boy gösterdikten sonra siyah-beyazlılarla anlaşan ve Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlar önünde imza töreni düzenlenen 31 yaşındaki oyuncu ardından ailesiyle birlikte izne çıkmıştı. İzinden 3 gün erken dönen Belçikalı yıldız, sosyal medyadan da taraftara 'hazırım' mesajı gönderdi. Tatil dönüşü uçağa binerken, "Batarya doldu, şimdi çalışmaya dönme zamanı" ifadelerini paylaşan Trossard'ın Beşiktaş dönemi de başladı.