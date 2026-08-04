1 Euro bile indirim yok

Beşiktaş, sol stoper transferi için Stuttgart'tan Jeff Chabot'u kadrosuna katmayı düşünse de pazarlık aşamasında hiç ilerleme kaydedemedi. Siyah-beyazlıların 8 milyon Euro bonservis önerdiği oyuncu için kulübü, 12 milyon Euro net ve ayrıca bonuslar talep ettiği kaydedildi. İstenilen rakamın bu şekilde 15 milyon Euro'yu bulduğu belirtildi. Stuttgart'tan pazarlıklar sırasında indirim istense de Alman ekibi şu ana dek taleplerinden 1 Euro dahi aşağı inmiş değil. Chabot'un ise kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a sıcak baktığı ve görüşmelerin sonucunu beklediği aktarıldı.

KARTAL'DA AMİR BİLMECESİ!

Beşiktaş'ın, orta sahası Amir Hadziahmetovic'in yeni sezon için vereceği karar merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda Futbol Direktörü Önder Özen, Boşnak oyuncuya övgüde bulunsa da teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun oyun planlarında farklı bir profil aradığını söylemişti. Amir'e Süper Lig ekiplerinden ilgi var. Bunlardan biri de eski kulübü Konyaspor. Konya'nın, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kararını beklediği kaydedildi. Ayrıca geçtiğimiz sezon Hull City ile dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcuya yine Championship'ten ilgi olduğu kaydedildi. Amir ise tüm teklifleri enine boyuna değerlendirip doğru bir karar vermek için acele etmiyor.