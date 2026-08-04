Şimdi de Rashford!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım geçtiğimiz cumartesi günü yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında forvet transferinin bu hafta geleceği müjdesini vermişti. Taraftar bir yandan golcüyü beklerken sol kanat için de İngiltere'den önemli bir iddia geldi. The Sun gazetesi, sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminin en büyük hamlelerinden birine imza atacağını ve tapusu Manchester United'da olan Marcus Rashford'ı Türkiye'ye getirmek için kesenin ağzını açtığını yazdı. İngiliz oyuncunun geçen sezonu Barcelona'da kiralık geçirdiğini hatırlatan gazete, teknik direktör Hansi Flick'in 28 yaşındaki yıldızı kalıcı olarak kadrosuna katmayacağını vurguladı. Fenerbahçe'nin Rashford'ı, henüz anlaşmaya varamadığı Rafael Leao'nun alternatifi olarak planladığı belirtildi. İngilizler, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'a meydan okuyabilecek güçlü bir kadro kurmak amacıyla Rashford'ın temsilcileriyle iletişime geçtiğini açıkladı. İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren tecrübeli kanat oyuncusunun bir sonraki adımına karar vermeden önce acele etmeyeceği ifade edildi. Gazetenin şu yorumu da dikkat çekti: "Türk futbolunun tutkusunu yaşamak istiyorsa F.Bahçe kesenin ağzını açmaya hazır."

RASHFORD

28 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçen sezon Barcelona ile 49 resmi maçta 14 gol-14 asist üretti.

LEAO

27 yaşındaki Portekizli futbolcu geride kalan sezon Milan'la 31 karşılaşmada 10 gol attı, 3 asist yaptı.