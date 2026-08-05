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Giriş Tarihi: 5.08.2026 15:31

Alanyaspor, Erzurum kampını tamamladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'daki kampını son antrenmanla noktaladı.

AA
Alanyaspor, Erzurum kampını tamamladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'daki kampını son antrenmanla tamamladı.

Turuncu-yeşilli ekibin Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanı, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, top kapma ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı.

Akdeniz temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarına cuma günü Alanya'daki Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#CORENDON ALANYASPOR #JOAO PEREİRA #TRENDYOL SÜPER LİG #ALANYASPOR

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Alanyaspor, Erzurum kampını tamamladı
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