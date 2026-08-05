Vincenzo Italiano’dan Trossard açıklaması!

"Her gün oyuncular gelişiyor, çok daha büyük bir potansiyele sahip bu takım. Bir ay içerisinde kimse mükemmel olamaz ama doğru yoldayız. Güzel sinyaller var ve ben sahada bunu görüyorum. Geçen hafta zor bir engeli aştık, yine zor bir engeli geçmek istiyoruz. Daha kaliteli ve agresif olmak için çalışıyoruz. Kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor ve her şeyi yapmak için hazırız."

"Yeni transfer Kassoum Ouattara neden oynamıyor?"

"Kassoum kampa geç geldi ve geçen sene olan sakatlığından dolayı ilk başta tek başına çalıştı. Yavaş yavaş hazır hale geliyor. Onun pozisyonunda Rıdvan Yılmaz da çok güvenilir bir oyuncu. Yasin Özcan'ı da o pozisyona sokmaya çalışıyoruz. Sol bek pozisyonu takımda en iyi yerlerden biri... Kassoum da çok genç oyuncu, gruplara kaldığımızda herkes oynamaya başlayacak. Meşhur rotasyon var ya... Herkes oynayacak ve süre bulacak. Şu an tek odaklandığımız yer gruplara kalmak, zaten gruplara kaldıktan sonra herkes oynayacak."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör