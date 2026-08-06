Güç gösterisi

TALİSCA'NIN BOŞU YOK

Gornik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada biri frikik, diğeri penaltıdan 2 gol atan ve turu getiren Talisca, Sturm Graz karşısında 9. dakikada ağları bulup 3'te 3 yaptı. Brezilyalı oyuncu, bu kez Kerem'in asistinde 3 kişinin arasından sol ayağıyla şık vurdu. Yüzde yüzlük 3 pozisyonda ise kaleciyi geçemedi.

İLK GOL MUTLULUĞU

Gornik Zabrze maçlarında yedek soyunan ve toplamda 52 dakika sahada kalan Greenwood, 11'de başladığı Sturm Graz karşısında klasını konuşturdu. 39 milyon Euro bonservisle Marsilya'dan Fenerbahçe'ye katılan 24 yaşındaki sağ kanat, ilk yarının son dakikasında skoru 2-0'a getiren isim oldu. 69'da yerini Fred'e bıraktı. Greenwood'un golünde Asensio da bu sezonki ilk asistini yaptı. Maçtan sonra konuşan Greenwood, ilk golünü attığı için mutlu olduğunu söylerken, Asensio'nun asistine de övgüler yağdırdı.

ALKIŞLAR KEREM'E

Gornik Zabrze maçlarında beklentilerin çok uzağında kalan ve iki karşılaşmada da son 15'i göremeyen Kerem Aktürkoğlu, dün etkili bir performans sergiledi. Milli futbolcu, Talisca'nın golünde de asisti yapan isimdi. Kerem bu sezon ilk kez skora katkı verdi.

KAPTAN'DAN GEÇİT YOK

Fenerbahçe adına dün sahanın en iyi isimlerinden biri kaptan Skriniar'dı. Tecrübeli stoper, 8 top çalma girişiminden 6'sında başarılıydı. 4 tehlikeyi engelledi. 4 topu geri kazandı. Yüzde 95'lik pas isabeti yakaladı.

TEK FARKLI YENİLGİ BİLE TURU GETİRİR

Fenerbahçe'ye Avusturya'daki maçta tur için galibiyet ve beraberliğin yanında tek farklı yenilgi de yetecek. Sturm Graz iki farklı kazanırsa maç uzar. Ancak 3 farkı bulursa turu geçer. Sarı-lacivertliler rakibini elerse play-off turunda Lyon (Fransa)-Sparta Prag (Çekya) eşleşmesinin galibiyle ilk karşılaşmayı 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak. İki takım arasındaki ilk maçı, Sparta Prag 2-1 kazanmıştı. Fransa'daki rövanş, 11 Ağustos Salı günü 22.00'de.

TRANSFER PLAY-OFF'A YETİŞECEK

Fenerbahçe adına transfer görüşmesi için Madrid'den dönen yönetici Cihan Kamer, dün oynanan karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Vedat iyileşti. Aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Çalışmalar sürüyor. Santrforsuz bu sonuç bizim için gurur verici. Forvet transferi play-off'a yetişecek."

8

Avrupa'da Fenerbahçe formasıyla 8. golünü atan Talisca, 7 gollü En-Nesyri, Aykut Kocaman, Tadic, Dirk Kuyt ve Fernando'yu geride bıraktı. 8 gollü Cemil Turan, Valencia ve Dzeko'yu yakaladı. Listenin ilk sırasında 15 golle Alex var.

13

Milan Skriniar, Fenerbahçe-Sturm Graz maçında girdiği 14 ikili mücadelenin 13'ünü kazandı.