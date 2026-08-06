Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun süre ilgilendikleri Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olması ve ortaya atılan 'transfer çalımı' iddialarına sert yanıt veren Adalı, "Camiam iyi bilsin, Salah'ı biz almadık, istemedik! Transfer çalımı yemişiz, alamamışız gibi bir durum yok. Önder hoca anlattı, "Şimdilik" dedi ama yanlış anlaşılmış. O gün de 'Biz masadan kalktık' diyebilirdik. Masadaydık da birileri gelip almış havası yaratılıyor. Benim olduğum tarihten beri kimse elimizden futbolcu alamadı. Her şey sahada belli olur, transferin eğlencesi sadece 3-5 gün sürer" dedi.

TEZAHÜRATI DUYMADIM!

Takımın planlaması ve gelecek transferler hakkında da bilgi veren Adalı, "Trossard'ın imza töreninde Salah tezahüratı sonrası herkes yüz ifademden yorum yaptı. O sırada taraftarın ne diye bağırdığını duymadım. Yüz ifademden transfer oldu diye neler söylendi... Ben 3'e 5'e bakmam. Oyuncu menajeri ile hiç yaşamadığımız şeyler oldu. Bizim planlı bir şekilde transferlerimiz sürüyor. Önümüzdeki haftadan sonra yeni isimler gelecek. Trossard'ın lisans sorunu yok. İlk maçta olmayacak, ikincide olabilir" ifadelerini kullandı.

'VLAHOVİC İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Gündemdeki diğer isimlere yönelik de net konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Vlahovic iddialarını doğruladı: "Vlahovic için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Brahim Diaz için bir girişim yok. Sağ kanat için U23 oyuncusu bakmak istiyorduk, olursa birini alıp geleceğiz."

Piyasa değeri 35 milyon Euro olan Vlahovic, kariyerinin en yüksek piyasa değerine Mart 2022'de 85 milyon Euro ile ulaşmıştı.