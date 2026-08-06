’Karakter şart!’

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. Kolay maç olmadığını belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Her maça hazır olmalıyız. Asla kafanızda kolaylaştırmamanız gerekiyor. Kağıt üstünde kazanamazsınız. Çok dikkatli olmamız ve kalitemizi göstermemiz lazım. Geçen maçtaki karakteri yine göstermemiz şart. Trossard geldiği için çok mutluyum. Bize tecrübe katacak. Onunla beraber çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

TROSSARD'IN LISANSI ÇIKTI

Leandro Trossard için İngiltere'den onay beklediklerini açıklayan Beşiktaş'a müjde geldi. Bu sezon kadroya katılan yıldız oyuncunun lisansı çıkarıldı. Ayrıca Trossard, UEFA listesine de eklendi. Siyah-beyazlı takım, Belçikalı sol kanadı Arsenal'den 18 milyon Euro'ya renklerine bağlamış ve 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli futbolcu böylelikle lig ve kupa maçlarının kadrosuna yazılabilecek.

KARTAL AVANTAJ ÇEK'ECEK

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda bugün Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Bir önceki turda Midtjylland'ı eleyen siyah-beyazlılar, Çekya deplasmanından da avantajlı skorla dönerek evindeki karşılaşmaya rahat çıkmak istiyor. Beşiktaş'ta takıma 3 gün önce katılan Trossard görev alamayacak. Sakatlığını atlatan Ndidi ile kart cezası biten Uduokhai ise takım kafilesine dahil edildi.