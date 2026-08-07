TFF duyurdu! Beşiktaş maçının tarihi değişebilir

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. ve 3. haftalarının maç programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda; 2. hafta oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş müsabakasının günü 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek.
2. hafta
21 Ağustos Cuma
21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray
22 Ağustos Cumartesi
19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor
19.00 Çorum FK - Kasımpaşa
21.30 Fenerbahçe - Konyaspor
23 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK
19.00 Trabzonspor - Başakşehir
21.30 Göztepe - Gençlerbirliği
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş
24 Ağustos Pazartesi
21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler
3. hafta
28 Ağustos Cuma
21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK
29 Ağustos Cumartesi
19.00 Konyaspor - Kocaelispor
21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
21.30 Galatasaray - Göztepe
30 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor
21.30 Başakşehir - Kasımpaşa
21.30 Samsunspor - Fenerbahçe
31 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor
21.30 Beşiktaş - Çorum FK