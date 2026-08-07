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Giriş Tarihi: 7.08.2026 14:49 Son Güncelleme: 7.08.2026 15:09

TFF duyurdu! Beşiktaş maçının tarihi değişebilir

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 2. ve 3. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

TFF duyurdu! Beşiktaş maçının tarihi değişebilir
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. ve 3. haftalarının maç programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda; 2. hafta oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş müsabakasının günü 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek.

2. hafta

21 Ağustos Cuma

21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray

22 Ağustos Cumartesi

19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor

19.00 Çorum FK - Kasımpaşa

21.30 Fenerbahçe - Konyaspor

23 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK

19.00 Trabzonspor - Başakşehir

21.30 Göztepe - Gençlerbirliği

21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş

24 Ağustos Pazartesi

21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler

3. hafta

28 Ağustos Cuma

21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

29 Ağustos Cumartesi

19.00 Konyaspor - Kocaelispor

21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

21.30 Galatasaray - Göztepe

30 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor

21.30 Başakşehir - Kasımpaşa

21.30 Samsunspor - Fenerbahçe

31 Ağustos Pazartesi

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor

21.30 Beşiktaş - Çorum FK

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #CORENDON ALANYASPOR #ERZURUMSPOR FK #ÇAYKUR RİZESPOR

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TFF duyurdu! Beşiktaş maçının tarihi değişebilir
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