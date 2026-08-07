TFF duyurdu! Beşiktaş maçının tarihi değişebilir

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. ve 3. haftalarının maç programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda; 2. hafta oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş müsabakasının günü 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek.



2. hafta



21 Ağustos Cuma



21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray



22 Ağustos Cumartesi



19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor



19.00 Çorum FK - Kasımpaşa



21.30 Fenerbahçe - Konyaspor



23 Ağustos Pazar



19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK



19.00 Trabzonspor - Başakşehir



21.30 Göztepe - Gençlerbirliği



21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş



24 Ağustos Pazartesi



21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler



3. hafta



28 Ağustos Cuma



21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK



29 Ağustos Cumartesi



19.00 Konyaspor - Kocaelispor



21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor



21.30 Galatasaray - Göztepe



30 Ağustos Pazar



19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor



21.30 Başakşehir - Kasımpaşa



21.30 Samsunspor - Fenerbahçe



31 Ağustos Pazartesi



21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor



21.30 Beşiktaş - Çorum FK

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör