Antalyaspor, gol yağmurunda Ankara Keçiörengücü’nü devirdi!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Müsabaka ADO Antalya Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Melih Aldemir düdük çaldı. VAR'da Onur Özütoprak görev aldı.
Antalyaspor, Ankara Keçiörengücü karşısında 4-3'lük skorla kazandı.
Antalyaspor'un gollerini 42. dakikada Safuri, 48. dakikada Storm ve 68 ile 80. dakikalarda Mevlüt Şimşek kaydetti.
Ankara Keçiörengücü'nde fileleri 51. dakikada Ezeh, 82. dakikada Diouf ve 90+3. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ havalandırdı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor sezona 3 puanla başladı. Ankara Keçiörengücü ise ilk haftayı puansız kapattı.
Antalyaspor, 1. Lig'de gelecek hafta Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. Ankara Keçiörengücü ise Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.