Bülent Korkmaz: Takıma tabii ki transfer istiyoruz!

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Antalyaspor'un Süper Lig'deki kadrosunu bilerek ona göre maça hazırlandıklarını belirten Korkmaz, ilk yarıda rakibe çok fazla pozisyon vermediklerini, ikinci yarıda yedikleri 3 golün kontra ataklardan geldiğini söyledi.

Buna yönelik tedbir alacaklarını ifade eden Korkmaz, "Kaliteli bir takıma sahibiz. Maçın başından sonuna kadar izleyenlere keyif veren bir oyun üretmeye çalıştık. Daha üstün taraftık ama bir gol fazla yedik. Futbolda bir gol fazla yemeyeceksiniz. Bütün gücümüzle gelecek haftalarda asıl kimliğimizi ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.

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