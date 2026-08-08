MAÇ ÖZETİ | Göztepe, Trabzonspor’u 2 golle mağlup etti! İsmail Köybaşı jübile yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile Trabzonspor, her iki takımda da forma giyen İsmail Köybaşı'nın jübile maçında karşılaştı. Maçı İzmir temsilcisi Göztepe 2-1 kazandı.

İSONEM Park Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya ev sahibi Göztepe, Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sundbeg, Bokele, İsmail Köybaşı, Matos, Miroshi, Antunes, Henrique ve Armstrong'dan oluşan 11 ile çıktı.

Trabzonspor da karşılaşmaya Onuralp Çevikhan, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Aral Şimşir, Saviola, Muçi ve Onuachu'dan oluşan 11 ile çıktı.