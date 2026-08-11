Emre Mor, NEC Nijmegen’i Şampiyonlar Ligi’nde sırtladı!

NEC Nijmegen, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Olimpiakos ile karşı karşıya geldi. NEC Nijmegen, normal süresi 1-1 biten maçta rakibini uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
NEC Nijmegen'e galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Bryan Linssen ile 95. dakikada Emre Mor kaydetti. Olimpiakos'ta fileleri 46. dakikada Ayoub El Kaabi havalandırdı.
Olimpiakos'ta Kostas Fortunis, 80. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
0-0 biten ilk maçın ardından NEC Nijmegen, rövanştaki bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi.
NEC Nijmegen, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek.