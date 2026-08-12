Vlahovic artık Kartal!

Beşiktaş, yılan hikâyesine dönen Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar adına Belgrad'da görüşmeleri sürdüren sportif direktör Eduard Graf, yıldız santrforu ve menajerliğini yapan babası Milos Vlahovic'i ikna etmeyi başardı. Kartal, 26 yaşındaki golcüyle yıllık 8 milyon Euro artı bonuslar ve imza parasından oluşan 3 sezonluk kontratla el sıkıştı. Yani oyuncu yıllık net 12 milyon Euro alacak. Anlaşmanın sağlanması üzerine özel işleri için Ankara'da olan başkan Serdal Adalı, oyuncuyu almak için hemen Belgrad'a uçtu. Özel uçak ayarlanan Vlahovic, bugün öğleden sonra Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek. Beşiktaş'ın 2 aylık çalışma sonunda renklerine bağladığı tecrübeli futbolcunun adı, Barcelona ve Bayern Münih ile de anılmıştı. Ancak siyahbeyazlıların cazip teklifi sonrası Sırp yıldızın, transfer döneminin son haftalarına girerken artık kariyeri açısından belirsizliği ortadan kaldırmak için son kararını verdiği ifade edildi. Eski öğrencisiyle Beşiktaş'ta yeniden buluşacak olan teknik direktör İtaliano'nun da transferin sonuçlanmasından mutlu olduğu öğrenildi.

KİMDİR?

26 yaşındaki Vlahovic, ilk A takım deneyimini ülkesinde Partizan ile yaşadı. Buradan Fiorentina'ya transfer oldu ve Vincenzo Italiano'nun takımı ile büyük çıkış gösterdi. 2021-22 sezonu devre arasında 85 milyon Euro'ya Juventus'a transfer oldu. Aynı sezonda attığı 29 gol ve yaptığı 3 asistle Serie A'da yılın futbolcusu seçildi. 2024'te ülkesinde yılın oyuncu ödülünü de kazandı. 2022'de piyasa değeri 85 milyon Euro'ya yükselirken, güncel değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SABAH SPOR YAZDI SOSYAL MEDYA İZLEDİ

Vlahovic transferini de haftalardır adım adım takip eden SABAH Spor diğer medya mecralarına kaynak oldu. Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu sürecin başından sonuna kadar özellikle Beşiktaş'ın yurt dışı kampında İtaliano'nun bu oyuncuyu ne kadar çok istediğini bu sütunlarda yazdı

GÖRÜŞ / BÜLENT TİMURLENK

TURNAYI GÖZÜNDEN VURDU

Vlahovic, Avrupa'nın A+ golcülerinden biri. Bonservis artı yıllık ücret ve vergilerle Juventus'un kasasından onun için çıkan rakam 130 milyon Euro. Geçen sezon Osimhen'in de ayrılığı sonrasında 12 milyon Euro ile Serie A'nın en çok kazanan oyuncusuydu. Juventus artık bu rakamları verebilecek bilançoya sahip değil. Peki bu transfer neden gecikti? Vlahovic'in adı önce Bayern Münih'te Harry Kane'in yedeği olarak anıldı. Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılığı sonrasında Barça'da forma giymeyi çok isteyen Vlahovic, 1 aydır Katalan kulübünden teklif bekliyordu. Ancak Alman teknik adam Flick, Vlahovic ismini veto etti. Onun yıllık 8 milyon Euro artı bonus maaş isteğine kıtada olumlu cevap verebilecek çok az sayıda kulüp var. Atletico Madrid, Barcelona'ya gitmek isteyen Alvarez'e kapıyı aralasa Vlahovic, Diego Simeone'nin de transfer listesindeydi ama Arjantinli golcüyü bırakmıyorlar. Beşiktaş için Vlahovic kalitesinde bir santrfor, turnayı gözünden vurmak demektir. G.Saray'da Osimhen, Trabzonspor'da Onuachu, F.Bahçe'de Lukaku (imzası yakın) varken yarışa, Vincenzo İtaliano'nun Fiorentina günlerinden çok iyi tanıdığı Vlahovic ile başlaması, şampiyonluk yarışında Beşiktaş adına çok önemli.