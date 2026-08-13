Sabretti başardı

Yeni sezona iddialı girmeyi planlayan ve bu yolda yıldız bir santrfor takviyesini olmazsa olmaz olarak gören Beşiktaş, hedefine koyduğu Dusan Vlahovic'i 2.5 aylık zorlu bir sürecin ardından renklerine bağladı. Zaman zaman çıkmaza giren görüşmelerde sonunda istediğini alan siyah-beyazlılar, bu transferi sabır ve istekle çözdü. İşte perde arkasındaki detaylar:

İTALYA'DAKİ ZİRVEDE ADI LİSTEYE YAZILDI

Beşiktaş, mayıs sonunda yeni teknik görüşmeleri için Vincenzo İtaliano ile temasa geçerek İtalya'ya çıkarma yapmıştı. Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen, Torino'da tecrübeli çalıştırıcı ile transfer beklentileri üzerine toplantı yaparken santrfor isteği gündeme geldi. 48 yaşındaki teknik adamın ilk talebi, Juventus ile sözleşmesi biten Dusan Vlahovic oldu.

HOCASI ARADI VE BEŞİKTAŞ'A ÇAĞIRDI

Juventus, 26 yaşındaki golcüye 2 yıllık kontrat ile 6 milyon Euro maaş, 2 milyon Euro bonus ve 5 milyon Euro imza parası teklif etti. Ancak Sırp yıldız, bunu yeterli bulmadı. Bu esnada Beşiktaş hemen devreye girdi. Tecrübeli oyuncuya haziran ayının ilk haftasında 3 yıllık sözleşme, 8 milyon Euro maaş, imza parası ve bonuslar sunuldu. Ardından teknik direktör İtaliano, Fiorentina'dan eski öğrencisini bizzat aradı ve takımında görmek istediğini belirterek planlamayı anlattı. Vlahovic, İtaliano'ya yeni görevi için başarı dilerken düşünmek için süre istedi.

AVRUPA LİGLERİNDE İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Siyah-beyazlılar, haftalar geçerken bir türlü Vlahovic ile pazarlığa oturamadı. Sezonun başlamasıyla İtaliano bir kez daha eski öğrencisiyle görüştü. İtalyan hoca, "Vlahovic için sabredelim. Farklı isimlere yönelmek için hiç acele etmeyelim" dedi. Sırp yıldızın babası ve menajeri, La Liga ve Premier Lig'den teklif aradı. A.Madrid, Sörloth'u bonservisle satıp Vlahovic'i düşünse de bu gerçekleşmedi. S.Arabistan'dan gelen teklifi ise oyuncu kabul etmedi. Juventus geçen hafta bir hamle daha yapsa da futbolcu geri çevirdi. Geçtiğimiz hafta ilk olumlu adımın gelmesiyle birlikte scout direktörü Eduard Graf, Sırbistan'a görüşmeye gönderildi.

HABER GELDİ, BAŞKAN BELGRAD'A UÇTU

Graf, Sırbistan'da Vlahovic ile masaya oturdu. Şartların görüşülmesinin ardından İstanbul'a dönerek son konuşulan rakamlar başkan Serdal Adalı'ya iletildi. Adalı'nın onaylamasıyla birlikte Graf işi bitirmek için tekrar Belgrad'a gitti. 3 günlük görüşmenin sonucunda taraflar anlaştı. Bunun üzerine Başkan Adalı, bürokratik görülmeler için gittiği Ankara'dan vakit kaybetmeden Vlahovic'i almak için Asbaşkan Murat Kılıç ile Belgrad'a uçtu. Ardından imzalar atıldı ve mutlu sona ulaşıldı.