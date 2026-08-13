Dün gece İstanbul'a inen Dusan Vlahovic'i binlerce taraftar tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Gösterilen ilgiden çok etkilenen Sırp yıldız, futbolseverlere üçlü çektirdi. Vlahovic'in ilk sözleri, ''Beşiktaş'a geldiğim için harika hissediyorum. Çok gururluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elbette hocamız Vincenzo İtaliano'ya da çok teşekkürler. Şampiyon olmak istiyoruz. Siyahla beyaz hayatım boyunca beni takip etti. Küçüklüğümde Partizan, sonrasında Juventus şimdi de Beşiktaş ile beni takip ediyor'' oldu. Yıldız golcüyle beraber İstanbul'a gelen Başkan Serdal Adalı da konuşmasında şunları söyledi: ''Tüm camiamıza ve taraftarımıza hayırlı olsun. Vlahovic beklentilerin farkında. Eminim ki elinden gelen gayretin fazlasını gösterecek. Vlahovic başarılı olacaktır.''

BÜYÜK BULUŞMA YARIN DOLMABAHÇE'DE

Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat üzerinden anlaşan Dusan Vlahovic için düzenlenecek imza töreninin detayları belli oldu. Sırp yıldız yarın saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda taraftarların karşısına çıkacak ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. Siyah-beyazlı taraftarların tribünlerin büyük bir bölümünü doldurması ve oyuncuya destek vermesi bekleniyor.

ALİMPİJEVİC ARADI

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp koçu Dusan Alimpijevic de karar sürecinde Vlahovic'i arayan isimler arasında yer alıyor. Koç Alimpijevic, Beşiktaş taraftarı, kulübün yapısı ve İstanbul hakkında golcü oyuncuya olumlu bilgiler vererek sürece katkı sağladı.

DOMATES HEDİYE ETTİ

Başkan Serdal Adalı ve yöneticiler, Sırbistan'da Vlahovic ile yemek yediler. Adalı, domateslerin tadını çok beğendi. Oyuncu da başkana iki kasa domates hediye etti. İstanbul'a getirildi.