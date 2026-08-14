Ortaya taze kan Atakan!

Trabzonspor'da defansif orta saha pozisyonunu için gündeme gelen en güçlü adaylardan biri Atakan Karazor oldu. Almanya'da Stuttgart forması giyen ve takımın kaptanlık pazubandını takan 29 yaşındaki tecrübeli ön libero, hem fiziksel üstünlüğü hem de saha içindeki liderlik vasfıyla Trabzonspor'un radarına girdi. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro civarında olan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Atakan'ın yerli statüsünde oynaması, Trabzonspor için bu transferi son derece cazip bir hale getiriyor. Trabzonspor yönetimi, yabancı sınırını aşmadan orta saha rotasyonunu tecrübeli bir isimle takviye etmek adına Alman kulübü ve milli oyuncunun menajeriyle pazarlıklarını sürdürüyor.

DOĞAN: SALAH GİBİ YILDIZLAR GELECEK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'da birçok konuya değindi. İşte satır başları:

Kombine rekorumuz 14 bin 500'dü. Şu an itibarıyla 24.750.

Salah'ın gelişi Trabzonlu çocuklar için çok iyi oldu. Vizyon transferi yaptık. Bundan sonra da benzer yıldızlar gelecek.

Beşiktaş'ın Salah için görüştüğünü öğrenince frene bastık. Süreç durunca, devreye girdik ve 5-6 gün sürdü. Salah'ı alıyorsan bu paraları vereceksin.

Darwin Nunez, hocamızın beğendiği çok önemli bir oyuncu. Anlaşma yok, görüşmeler sürüyor.

Son bir yılda 119 milyon Euro satış yapmışız. Rakiplerimiz 30-35 milyar borçlanırken bizim 1 milyar seviyelerine indi.

Onana trafik kazası geçirmiş. Ciddi bir durum yok, çok geçmiş olsun.