Süleyman Seba unutulmadı

Beşiktaş
'ın onursal başkanı Süleyman Seba
, vefatının 12. yılında kabri başında anıldı. Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı
, İkinci Başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı ve Merve Öztopaloğlu, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ve Seba'nın ailesi ile sevenleri katıldı. Serdal Adalı, aynı mezarlıkta bulunan Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen
'in de kabrine çiçek bırakıp dua etti. Beşiktaşlı futbolcular, dün oynadıkları maçın ısınmasına üzerinde efsane başkanın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı.