Beşiktaş’tan Willock için sıkı pazarlık!

20 MİLYON EURO'YA DÜŞÜLDÜ

İngiliz ekibinin ilk etapta 24 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ancak orta sahaya yapmayı düşündüğü takviye nedeniyle 20 milyon Euro'ya kadar düştüğü belirtildi.

Siyah-beyazlıların ise önerdiği rakamı yükseltmeden, teklifine bonus maddesi ekleyip Newcastle'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör