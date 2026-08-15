Beşiktaş’tan Willock için sıkı pazarlık!

Beşiktaş, orta saha için de Newcastle United forması giyen Joe Willock'u gözüne kestirdi.
Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, bu transfere 13 milyon Euro'luk bütçe ayırdı.
20 MİLYON EURO'YA DÜŞÜLDÜ
İngiliz ekibinin ilk etapta 24 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ancak orta sahaya yapmayı düşündüğü takviye nedeniyle 20 milyon Euro'ya kadar düştüğü belirtildi.
Siyah-beyazlıların ise önerdiği rakamı yükseltmeden, teklifine bonus maddesi ekleyip Newcastle'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.