Gaziantep FK - Alanyaspor maçında kazanan yok!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti.

Karşılaşmada 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibin ekibin golünü, 61.dakikada Deian Sorescu atarken, konuk ekibin tek sayısı 20.dakikada Ruan Duarte'den geldi.

Bu sonucun ardından her iki takım da lige birer puanla başladı.

Süper Lig'in 2.haftasında Gaziantep FK, Eyüpspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör