Hazır mısınız? Başlıyoruz!

Beşiktaş, Trossard'ın ardından Dusan Vlahovic için de Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Siyah beyazlı taraflar, Vlahovic'i görebilmek için stada adeta akın etti. Yaklaşık 20 bin futbolsever, tribünlerdeki yerini aldı. Sözlerine "Merhaba Beşiktaş taraftarı" diyerek başlayan 26 yaşındaki santrfor, "Öncelikle burada olduğum için mutlu ve gururluyum. Buraya geldiğiniz için, havalimanındaki sıcak karşılaşma için teşekkürler. Sizin için yüzde yüzümü vereceğim. Aynı zamanda bu transfer için emek veren büyük başkanımıza, hocamıza ve kulüp yetkililerine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en eski ve büyük kulübünde olmak gerçekten büyük gurur" diye konuştu.

CEVAPLA BİRLİKTE COŞKU ZİRVE YAPTI

"Bu seneki en büyük hedefimiz olan şampiyonluk için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullanan Sırp futbolcu, konuşmasının sonunda, taraftarlara "Size bir sorum var" dedi. Ardından da üç kere Türkçe olarak "Hazır mısınız?" diye tribünlere seslendi. Son sözü ise "Başlıyoruz" oldu. Siyah-beyazlı futbolseverlerin hep bir ağızdan "Hazırız' cevabı ile birlikte Tüpraş Stadı'ndaki coşku zirveye çıktı.

İmza sonrası sahaya inen Vlahovic'i taraftarlar adeta bağrına bastı. Bu sırada meşale şov vardı. Siyah-beyazlı futbolseverlerin yaktığı meşaleler nedeniyle ortalık dumana boğuldu. Yıldız oyuncu, tribünlere ayrı ayrı üçlü çektirdi. Daha sonra da sahaya konulan topları sol ayağı ile tribünlere gönderdi.

KİMSENİN AKLINA GELMEYENİ ALIRIZ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Vlahovic transferinde herkesin emeği olduğunu belirtti ve bu süreçte yıldızın tavrının büyük önem arz ettiğini söyledi. Adalı, "Tarihimizde birçok büyük oyuncu şanlı Beşiktaş formasını giydi. 'Kimsenin aklına gelmeyeni gider alır, geliriz' sözünü yerine getirdik. Yeni Kartalımız Vlahovic'e Beşiktaş'a 'hoş geldin' diyorum. Avrupa'da tur atlayan takımımızı da kutluyorum. Kulübümüzü ve ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğimize canı gönülden inanıyorum. "Pazar akşamı (Yarın) sezonu hep birlikte burada açacağız. Yepyeni bir takıma sahibiz. En ufak bir rehavete kapılmamamız gerekiyor. Ayaklarımız yere basmalı. Bu takım her ne kadar üst düzey oyunculardan kurulu olsa da yeni olduğu için zaman vermeliyiz" diye konuştu.

MAAŞI 7.5 MİLYON EURO

Siyah-beyazlı futbolseverlerin önünde 3 yıllık sözleşmeye imza atan Dusan Vlahovic, sezon başına 7.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Ayrıca oyuncunun yıllık 5 milyon Euro da imza parası kazanacağı öğrenildi.