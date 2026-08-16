Adalı: Salah’ı transfer etseydik Vlahovic’i kadromuza katamazdık

Beşiktaş
Başkanı Serdal Adalı
, transferi gerçekleşmeyen Salah ve teknik direktör Vincenzo İtaliano
ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Adalı, Mısırlı yıldız için "Salah transferi önümüze geldiğinde, hocayı ve teknik ekibi ikna etmek için çok uğraştım. Hoca ve teknik ekip istemiyordu. Ancak istedikleri şartlar bizim kulübümüzün ilkelerine uyan şartlar değildi, transfer sezonu başında yaptığımız planlamada da yoktu. Şartlar uymayınca vazgeçtik. Eğer biz Salah'ı transfer etseydik, hocanın istediği Vlahovic'i alamazdık. Ben hocanın istediği transferi yapmaktan dolayı çok mutluyum'' ifadelerini kullandı.