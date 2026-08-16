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Giriş Tarihi: 16.08.2026

Adalı: Salah’ı transfer etseydik Vlahovic’i kadromuza katamazdık

Adalı: Salah’ı transfer etseydik Vlahovic’i kadromuza katamazdık
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transferi gerçekleşmeyen Salah ve teknik direktör Vincenzo İtaliano ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Adalı, Mısırlı yıldız için "Salah transferi önümüze geldiğinde, hocayı ve teknik ekibi ikna etmek için çok uğraştım. Hoca ve teknik ekip istemiyordu. Ancak istedikleri şartlar bizim kulübümüzün ilkelerine uyan şartlar değildi, transfer sezonu başında yaptığımız planlamada da yoktu. Şartlar uymayınca vazgeçtik. Eğer biz Salah'ı transfer etseydik, hocanın istediği Vlahovic'i alamazdık. Ben hocanın istediği transferi yapmaktan dolayı çok mutluyum'' ifadelerini kullandı.
#VİNCENZO İTALİANO #SERDAL ADALI #BEŞİKTAŞ

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Adalı: Salah’ı transfer etseydik Vlahovic’i kadromuza katamazdık
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