Ben de böyle tören istiyorum

Siyah-beyazlı kulüp, 2.5 aydır peşinde olduğu Vlahovic'in transferini bitirmek için geçtiğimiz hafta futbol teknik ve scout direktörü Eduard Graf'ı görevlendirerek Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a göndermişti. Graf'ın Vlahovic ve babasıyla yaptığı görüşmede takım planlaması, finansal konular ve takımın hedefleri konuşulurken taraftarın kendisine olan ilgisi anlatıldı. Ayrıca Beşiktaş'ta daha önce Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'a stadyumda düzenlenen imza törenleri izletildi. Gördüklerinden çok etkilenen Vlahovic, "Ben de bu şekilde taraftarların önünde imza atmak istiyorum" dedi. Golcü futbolcu, anlaşmanın tamamlanmasından sonra büyük heyecan ile imza gününü bekledi. Havalimanındaki karşılamadan oldukça etkilenen yıldız, stadyumda 15-20 bin aralığında taraftarın önüne çıktı. 26 yaşındaki oyuncunun törenden sonra Beşiktaşlı yetkililere, "Gurur verici ve etkileyici. Büyük mutluluk duydum" dediği ifade edildi.

10 GÜNE HAZIR

Vlahovic, kısa sürede oymaya hazır olacak. Ayağının tozuyla takım çalışmalarına başlayan yıldız isim, yaz aylarını boş geçirmedi. Bireysel antrenörüyle birlikte günde çift antrenman yaparak kendini fiziksel açıdan sağlam tuttu. Vlahovic'in, teknik direktör Vincenzo Italiano'ya da yaptığı çalışmaları aktardığı ve oyuncunun durumuna bakıldığında 10 güne kadar hazır olup sahalarda yer alabileceği kaydedildi.