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Giriş Tarihi: 16.08.2026 07:29 Son Güncelleme: 16.08.2026 07:30

Dusan Vlahovic'te imza töreni detayı! "Ben de böyle tören istiyorum"

Orkun Kökçü ve Leandro Trossard’a Tüpraş Stadı’nda yapılan törenleri izleyen ve çok etkilenen Dusan Vlahovic'in “Ben de taraftarın önünde imza atmak istiyorum” dediği öğrenildi.

Ogün ŞAHİNOĞLU Futbol
Dusan Vlahovic’te imza töreni detayı! Ben de böyle tören istiyorum
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Siyah-beyazlı kulüp, 2.5 aydır peşinde olduğu Vlahovic'in transferini bitirmek için geçtiğimiz hafta futbol teknik ve scout direktörü Eduard Graf'ı görevlendirerek Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a göndermişti.

ORKUN VE TROSSARD'IN TÖRENLERİ İZLETİLDİ

Graf'ın Vlahovic ve babasıyla yaptığı görüşmede takım planlaması, finansal konular ve takımın hedefleri konuşulurken taraftarın kendisine olan ilgisi anlatıldı. Ayrıca Beşiktaş'ta daha önce Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'a stadyumda düzenlenen imza törenleri izletildi.

"BEN BÖYLE TÖREN İSTİYORUM"

Gördüklerinden çok etkilenen Vlahovic, "Ben de bu şekilde taraftarların önünde imza atmak istiyorum" dedi. Golcü futbolcu, anlaşmanın tamamlanmasından sonra büyük heyecan ile imza gününü bekledi. Havalimanındaki karşılamadan oldukça etkilenen yıldız, stadyumda 15-20 bin aralığında taraftarın önüne çıktı. 26 yaşındaki oyuncunun törenden sonra Beşiktaşlı yetkililere, "Gurur verici ve etkileyici. Büyük mutluluk duydum" dediği ifade edildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ORKUN KÖKÇÜ #LEANDRO TROSSARD #BEŞİKTAŞ #DUSAN VLAHOVİC

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Dusan Vlahovic'te imza töreni detayı! "Ben de böyle tören istiyorum"
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