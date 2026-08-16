Dusan Vlahovic'te imza töreni detayı! "Ben de böyle tören istiyorum"

Siyah-beyazlı kulüp, 2.5 aydır peşinde olduğu Vlahovic'in transferini bitirmek için geçtiğimiz hafta futbol teknik ve scout direktörü Eduard Graf'ı görevlendirerek Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a göndermişti.
ORKUN VE TROSSARD'IN TÖRENLERİ İZLETİLDİ
Graf'ın Vlahovic ve babasıyla yaptığı görüşmede takım planlaması, finansal konular ve takımın hedefleri konuşulurken taraftarın kendisine olan ilgisi anlatıldı. Ayrıca Beşiktaş'ta daha önce Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'a stadyumda düzenlenen imza törenleri izletildi.
"BEN BÖYLE TÖREN İSTİYORUM"
Gördüklerinden çok etkilenen Vlahovic, "Ben de bu şekilde taraftarların önünde imza atmak istiyorum" dedi. Golcü futbolcu, anlaşmanın tamamlanmasından sonra büyük heyecan ile imza gününü bekledi. Havalimanındaki karşılamadan oldukça etkilenen yıldız, stadyumda 15-20 bin aralığında taraftarın önüne çıktı. 26 yaşındaki oyuncunun törenden sonra Beşiktaşlı yetkililere, "Gurur verici ve etkileyici. Büyük mutluluk duydum" dediği ifade edildi.