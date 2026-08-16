Dusan Vlahovic'te imza töreni detayı! "Ben de böyle tören istiyorum"

ORKUN VE TROSSARD'IN TÖRENLERİ İZLETİLDİ

Graf'ın Vlahovic ve babasıyla yaptığı görüşmede takım planlaması, finansal konular ve takımın hedefleri konuşulurken taraftarın kendisine olan ilgisi anlatıldı. Ayrıca Beşiktaş'ta daha önce Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'a stadyumda düzenlenen imza törenleri izletildi.