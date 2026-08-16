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Giriş Tarihi: 16.08.2026 16:00 Son Güncelleme: 16.08.2026 16:02

Serdal Adalı'dan yeni sezon mesajı: "Her şey istediğimiz, beklediğimiz gibi olacak"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün Süper Lig'de oynanacak Eyüpspor maçı öncesinde yeni sezona dair bir mesaj yayımladı. Adalı, "Taraftarla takım arasında doğru bağ kurulduğunda, saha içi ve saha dışı gücümüz birleştiğinde her şey istediğimiz, beklediğimiz gibi olacak. Ben Beşiktaş taraftarının takıma bu gücü vereceğinden eminim." dedi.

Serdal Adalı’dan yeni sezon mesajı: Her şey istediğimiz, beklediğimiz gibi olacak
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Beşiktaş, Süper Lig'in 1.haftasında bugün saat 21.30'da sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

Mücadele öncesinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLACAK"

Başkan Adalı, "Değerli Beşiktaşlılar, Kıymetli büyüklerim, sevgili kardeşlerim... Bugün evimizde, hep beraber yeni sezona merhaba diyoruz. Başlangıçlar özeldir, heyecanlıdır, kıymetlidir. En güzel, en anlamlı başlangıçları yaparken sevdiklerimiz de hep yanımızda olsun isteriz. Bugün de evimizde, büyük Beşiktaş ailesiyle bir arada olmak, sezonu güzel bir galibiyetle açmak, birlik beraberliğimizi, gücümüzü göstermek istiyoruz.

Taraftarla takım arasında doğru bağ kurulduğunda, saha içi ve saha dışı gücümüz birleştiğinde her şey istediğimiz, beklediğimiz gibi olacak. Ben Beşiktaş taraftarının takıma bu gücü vereceğinden eminim. Birlikte çalıştığım yol arkadaşlarıma, oyuncularıma, taraftarıma, camiama çok inanıyorum. Yeni sezonun Beşiktaşımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #EYÜPSPOR #BEŞİKTAŞ #SERDAL ADALI

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Serdal Adalı'dan yeni sezon mesajı: "Her şey istediğimiz, beklediğimiz gibi olacak"
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