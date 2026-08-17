Zanlıya ev hapsi

Ankara'da oynanan G.Birliği-F.Bahçe maçında küçük bir çocuğun üzerindeki sarı-lacivertli formanın zorla çıkartılması ülke çapında büyük tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli Ş.A. hakkında 622 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önlenmesine Dair Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma suçuna ilişkin hükümleri kapsamında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HOLİGANİZME GEÇİT YOK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi üzerinden forması çıkartılan çocuğun polisin kucağındaki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Çifçti paylaşımında, "Tribünler çocuklarımızın korkacağı değil, sporun coşkusunun yaşanacağı yerlerdir. Polis canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz can yoldaşımızdır. G.Birliği maçında hedef alınan minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlarından polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi; masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek ve çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız. Masum yavrumuzu gözlerinden öpüyor, fedakâr polisimize ve tüm emniyet teşkilatımıza görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

LYON MAÇINA DAVET EDİLDİ

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında forması zorla çıkartılan minik taraftar Göktuğ Alımcı ve ailesini Lyon maçında Chobani Stadı'nda ağırlayacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada; Göktuğ ve ailesini salı günü (yarın) oynayacağımız Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edecek, minik taraftarımızı Fenerbahçe ailesinin sıcaklığıyla ağırlayacağız. Yaşanan olay sırasında sağduyulu ve yapıcı yaklaşımlarıyla duruma müdahale ederek Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir çocuğun, yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor; sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz" denildi.