Alanyaspor, Emre Demir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Demir'in genç ve yetenekli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Emre Demir'in Kayserispor'da iyi bir çıkış yakaladıktan sonra Barcelona ve Fenerbahçe'de forma giydiğini belirten Çavuşoğlu, oyuncunun Alanyaspor'da yeniden çıkış yakalayacağına inandığını dile getirdi.

"İYİ BİR YERE GELECEĞİNE İNANIYORUZ"

Çavuşoğlu, "Emre'nin yaşı daha genç, 22 yaşında. Yeteneğini, futbol kalitesini, futbol bilgisini hepimiz biliyoruz ama tabii bir çıkışa ihtiyacı var. Emre'nin burada yeniden iyi bir çıkış yakalayacağını, kariyerine ulaşacağını, hem kulübümüze katkı sağlayacağını hem de kendi açısından çok iyi bir yere geleceğine inanıyoruz." dedi.

Transfer çalışmalarının sürüp sürmeyeceği sorulan Çavuşoğlu, şu an için yeni bir transfer düşünmediklerini ancak son günlerde bir oyuncu için girişimde bulunabileceklerini belirterek, "Nasip, kısmet." ifadesini kullandı.

EMRE DEMİR: "FIRSAT OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Emre Demir de Alanyaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, kulübün genç oyunculara önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Alanyaspor ile görüşmeye başladıklarında mutlu olduğunu anlatan genç futbolcu, "Çünkü Alanyaspor'da birçok oyuncunun çıkış yakaladığını biliyorum. Benim için de bir fırsat olduğunu düşündüm. Hemen teklifi kabul ettim. Umarım burada istediğim gibi bir çıkışı yakalayıp tekrardan Avrupa'ya gitmek isterim." diye konuştu.

"BİZİ DESTEKLEMELERİNİ İSTİYORUZ"

Alanya'da sıcak karşılandığını ifade eden Emre Demir, takımda pozitif bir atmosfer bulunduğunu dile getirdi.

Emre Demir, taraftarların desteğiyle sezonu daha üst sıralarda tamamlamak istediklerini belirterek, "Alanyaspor, gerçekten lige çok iyi başladı. Taraftarımızın desteğiyle bu sene inşallah daha üst sıralara oynarız. Daha iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi geçer. Taraftarın da her maçta bizi desteklemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Emre Demir, kendisini 3 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 32 maçta 5 gol kaydetti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör