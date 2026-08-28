Beşiktaş’ta Serdal Adalı’dan kura sonrası transfer mesajı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi'nde sahalarındaki maçları kazanmaları halinde tur atlayacaklarını düşündüğünü söyledi.

Adalı, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi kura çekimi töreninin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Tüm rakiplerin kendileri için aynı olduğunu belirten Adalı, "İçerideki maçlarımızı kazandıktan sonra bu gruptan başarıyla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Yeni bir takım yaptık. Bu arada onların uyum sürecini geçiriyoruz. Kötü bir uyum süreci de geçirdiğimizi zannetmiyorum. 1-2 eksiğimiz kaldı. Transferin son günlerinde de onları tamamlayıp maçlara devam edeceğiz." diye konuştu.