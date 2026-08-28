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Giriş Tarihi: 28.08.2026 18:51

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan kura sonrası transfer mesajı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

AA Futbol
Beşiktaş’ta Serdal Adalı’dan kura sonrası transfer mesajı!
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi'nde sahalarındaki maçları kazanmaları halinde tur atlayacaklarını düşündüğünü söyledi.

Adalı, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi kura çekimi töreninin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Tüm rakiplerin kendileri için aynı olduğunu belirten Adalı, "İçerideki maçlarımızı kazandıktan sonra bu gruptan başarıyla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Yeni bir takım yaptık. Bu arada onların uyum sürecini geçiriyoruz. Kötü bir uyum süreci de geçirdiğimizi zannetmiyorum. 1-2 eksiğimiz kaldı. Transferin son günlerinde de onları tamamlayıp maçlara devam edeceğiz." diye konuştu.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, lig aşamasında Bayer Leverkusen (Almanya), Olimpik Marsilya (Fransa), Union SG (Belçika), Celtic (İskoçya), Crystal Palace (İngiltere), Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi), Hapoel Beer-Sheva (İsrail) ve Hoffenheim (Almanya) ile eşleşti.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul'da Olimpik Marsilya, Union SG, Crystal Palace ve Hapoel Beer Sheva, deplasmanda ise Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #BEŞİKTAŞ #SERDAL ADALI

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Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan kura sonrası transfer mesajı!
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