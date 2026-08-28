Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sarıyer'e sahasında 2-1 yenilen Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Teslim olmayacağız, güçlü olacağız. Bu zor dönemleri hep beraber aşacağız. Buna inanıyorum." dedi.

Korkmaz, ADO Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın 60. dakikasına kadar oyunun hakimi olduklarını ifade etti.

Karşılaşmada öne de geçtiklerini belirten Korkmaz, "Maalesef bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Futbolda gol yiyebiliriz ama 10 kişi de kalınca zorlandık. Üst üste gelen hatalar karşılaşmayı bu duruma getirdi. Teslim olmayacağız, güçlü olacağız. Bu zor dönemleri hep beraber aşacağız. Buna inanıyorum. Güçlü olduktan sonra sonunda istediğimizi elde edeceğiz. Buranın hedefi Süper Lig ise onu getireceğim." dedi.