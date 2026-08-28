Gaziantep FK, Çaykur Rizespor’u konuk edecek

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Ligde çıktığı ilk karşılaşmada evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep ekibi, ikinci haftada ise deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yenerek 4 puana ulaştı.

Güneydoğu temsilcisinde, sakatlığı bulunan Nazım Sangare bu maçta forma giyemeyecek.

REKABETTE ÖNCEKİ MAÇLAR ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Karadeniz temsilcisiyle daha önce 12 kez karşılaşan kırmızı-siyahlılar, 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 5 kez mağlup oldu, 1 maç ise beraber bitti.

Bu maçlarda iki takım da birbirine 18'er gol attı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör