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Giriş Tarihi: 28.08.2026 10:07

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

AA
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor’u konuk edecek
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Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Ligde çıktığı ilk karşılaşmada evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep ekibi, ikinci haftada ise deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yenerek 4 puana ulaştı.

Güneydoğu temsilcisinde, sakatlığı bulunan Nazım Sangare bu maçta forma giyemeyecek.

REKABETTE ÖNCEKİ MAÇLAR ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Karadeniz temsilcisiyle daha önce 12 kez karşılaşan kırmızı-siyahlılar, 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 5 kez mağlup oldu, 1 maç ise beraber bitti.

Bu maçlarda iki takım da birbirine 18'er gol attı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GAZİANTEP FK #ÇAYKUR RİZESPOR #BATUHAN KOLAK #CORENDON ALANYASPOR

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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
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