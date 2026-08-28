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Giriş Tarihi: 28.08.2026 23:26

Sarıyer, Antalyaspor deplasmanında geri döndü!

Sarıyer, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Antalyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Sarıyer, Antalyaspor deplasmanında geri döndü!
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Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sarıyer ile karşı karşıya geldi. Müsabaka ADO Antalya Stadyumu'nda oynandı.

Mücadelede Emre Kargın düdük çaldı. VAR'da Volkan Bayarslan görev aldı.

Sarıyer, Antalyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.

Sarıyer'in gollerini 60. dakikada penaltıdan Batuhan Kör ile 81. dakikada Furkan Gedik kaydetti. Antalyaspor'da fileleri 45. dakikada Ensar Buğra Tivsiz havalandırdı.

Antalyaspor'da Güray Vural, 61. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Sarıyer puanını 7'ye yükseltti. Antalyaspor ise 3 puanda kaldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ANTALYASPOR #SARIYER #1. LİG

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Sarıyer, Antalyaspor deplasmanında geri döndü!
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