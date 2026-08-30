Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: "Mağlubiyeti hak etmedik"

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

"MAĞLUBİYETİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Mağlubiyeti hak etmediklerini belirten Joao Pereira, "Maça çok iyi başladık. Adeta 1-0 önde başladık. Sonrasında Hwang'ın iptal edilen bir golü var. Sonrasında biraz kontrolü kaybetmeye başladık. Basit top kayıpları ve pas hataları yaptık. Çok boşluk vermemeye çalıştık ama açıldığı zamanlar oldu. Gol pozisyonu da böyle gelişti. Uzaktan bir şutla harika bir gol attılar. Devrede bazı değişiklikler yaptık ve bunlardan olumlu sonuç aldık. 2-3 tane pozisyona girdik. 2-1'i yakalayabilsek maç farklı olurdu. Son dakikada frikikten gol yedik. Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Futbol böyle. Geçen hafta kornerden attığımız golle kazanmıştık. Bugün frikikten yediğimiz golle kaybediyoruz. Beşiktaş'ı yendiğimizde dünyanın en iyi takımı biz değildik bugün kaybettiğimizde de dünyanın en kötü takımı biz değiliz" dedi.

"SAHAMIZ BURADAN İYİ"

Erken gol bulmanın takımı etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine Pereira, "Biraz etkilemiş olabilir. Daha dün alt ligde aynı sahada bir maç oynandı. İyi bir maç istiyorsak daha iyi şartlar sağlamamız gerekiyor. Süper Lig'de bence böyle bir şey imkansız. Alanya'da Nisan'dan beri 35 derecelik bir sıcaklık var ama sahamız bundan iyi. Saha yüzünden kaybettik demiyorum. Buraya büyük oyuncular geliyor. Dediğim gibi bu bir bahane değil bu benim sorumluluğum" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör