Eyüpspor, Alanyaspor’u son nefeste devirdi!

Süper Lig 3. hafta maçında Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.
Müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İstanbul temsilcisinin gollerini; 39.dakikada Abdullahi ve 90+4'te Jules atarken, konuk ekibin tek sayısı 1.dakikada Arda Usluoğlu'ndan geldi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 3'e çıkarırken, Akdeniz ekibi ise 4 puanda kaldı.
Süper Lig'in 4.haftasında Eyüpspor, Çorum FK'ye konuk olacak. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.