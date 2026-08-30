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Giriş Tarihi: 30.08.2026 20:56 Son Güncelleme: 30.08.2026 20:57

Eyüpspor, Alanyaspor'u son nefeste devirdi!

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında karşı karşıya gelen Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u 90+4'te Jules'in kaydettiği golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Eyüpspor, Alanyaspor’u son nefeste devirdi!
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Süper Lig 3. hafta maçında Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

Müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İstanbul temsilcisinin gollerini; 39.dakikada Abdullahi ve 90+4'te Jules atarken, konuk ekibin tek sayısı 1.dakikada Arda Usluoğlu'ndan geldi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 3'e çıkarırken, Akdeniz ekibi ise 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in 4.haftasında Eyüpspor, Çorum FK'ye konuk olacak. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Eyüpspor, Alanyaspor'u son nefeste devirdi!
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